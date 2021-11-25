РИАМО - 25 ноя. На «серой» ветке Московского метрополитена теперь можно прокатиться на тематическом поезде, посвященном 10-летию предоставления в городе электронных госуслуг, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий столицы.

В 2011 году в городе появилась первая онлайн-услуга — оформление разрешения на работу такси. А теперь каждый день москвичи могут воспользоваться более 380 полезными цифровыми услугами и сервисами.

«Москва первой в России стала предоставлять государственные услуги онлайн. С 2011 года электронными услугами в столице воспользовались больше 2 млрд раз. Сегодня 14,4 млн человек зарегистрированы на городском портале mos.ru. С его помощью можно записаться к врачу, оплатить коммунальные услуги, подать заявку на субсидию для бизнеса», - сказала заммэра города – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

В разработке тематического вагона принимали участие сотрудники киностудии «Мосфильм» и «Ленфильм». В основу идеи проекта легли цитаты и легендарные фразы из любимых российских фильмов. Изображения киногероев обработала нейросеть — алгоритм сделал их четче и детальнее, улучшив качество настолько, что оно стало подходящим для печати и экспонирования.

Пассажиры нового поезда смогут увидеть на экранах в вагонах ролики, которые расскажут о цифровой экосистеме столицы.

Как рассказал заммэра столицы, глава городского Дептранса Максим Ликсутов, создание таких тематических поездов в Москве стало традицией.

«Благодаря порталу mos.ru жители столицы имеют возможность получить онлайн государственные услуги и сервисы во всех основных сферах жизни, в том числе в сфере транспорта. Больше узнать о госуслугах и цифровых возможностях, доступных москвичам, смогут пассажиры Серпуховско-Тимирязевской линии», - подчеркнул он.

Поезд будет курсировать по «серой» линии подземки полгода. Если пассажира заинтересует какая-либо услуга или сервис, он сможет воспользоваться ими прямо в пути с помощью QR-кодов.