РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 ноя. Электричество временно отключат в ряде домов и СНТ Подольска в четверг в связи с плановыми работами, сообщает администрация округа.

ПАО «Россети» — Московский регион в четверг планово отключит электроэнергию в ЖСКИЗ «Валищево», в СНТ «Аина», «Аина-2», «Поляна», «Рассвет», «Лопатино» на 2 часа в период времени с 11:00 до 15:00 для проведения ремонтных работ на линии.

АО «Мособлэнерго» в этот же день из-за плановых работ не будет подавать электроэнергию по адресам: Красногвардейский бульвар, дома №№5, 5А, 7, 7А, 9А, 13А с 13:00 до 16:00 в связи с проведением техобслуживания ЗТП.