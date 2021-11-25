РИАМО - 25 ноя. В предстоящие выходные в Подмосковье и столице ожидаются переменная облачность, смешанные осадки, максимальная температура воздуха составит плюс 4 градуса, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«В выходные дни погода будет неустойчивая, преимущественно облачная. В субботу днем снег будет чередоваться дождем. Такая же неустойчивая погода будет в ночь на воскресенье, днем также будут небольшие осадки», — рассказала Поздякова.

В выходные дни в регионе температура воздуха будет положительная. В ночные часы – около 0 – плюс 1 градуса, днем от плюс 1 до 4 градусов.

По словам синоптика, температурный фон ожидается выше климатической нормы на 2-3 градуса. ​