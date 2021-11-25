РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 ноя. Пробка длиной более 3 км образовалась в четверг утром на Носовихинском шоссе в подмосковной Балашихе, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса, по состоянию на 10:00 движение затруднено в сторону Москвы от улицы Центральной до Серебряного пруда.

Затор также образовался на Щелковском шоссе в сторону Москвы от 25 км до автостанции «Звездная».

Помимо этого, движение затруднено на улице Школьной, Керамической и на Восточном шоссе от ж/д станции Черное до станции Заря.