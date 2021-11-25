РИАМО - 25 ноя. Нередко объем доступного мобильного трафика заканчивается быстрее, чем этого ожидает пользователь. Причиной для этого могут стать автоматическая синхронизация приложений и установка обновлений, рассказал ведущий аналитик агентства Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Доступные пользователям мегабайты часто тратятся без их ведома. Это может происходить потому что приложения загружают данные без дополнительных уведомлений.

«Например, может загружаться новая прошивка для смартфона, она может «весить» несколько сот мегабайт, а то и гигабайт. Социальные сети достаточно часто используют интернет. Приложения для просмотра фильмов и сериалов могут начать загружать в память устройства сериал, который вы начали смотреть», – сказал Эльдар Муртазин в эфире радио Sputnik.

Также трафик может тратиться на синхронизацию с облачными сервисами. Если в смартфоне включена такая функция, большой объем мобильных данных может, например, потратиться на загрузку фотографий в облако. На телефонах под управлением iOS и Android можно ограничить передачу данных.

«Нужно ограничивать все, что возможно, с точки зрения синхронизации через мобильный интернет. Придете домой – синхронизируете через Wi-Fi. Это существенная экономия трафика. В браузере вы можете включить упрощенный режим, когда браузер сокращает количество передаваемых данных, до трети меньше он их получает», – добавил Муртазин.

Сэкономить трафик поможет и настройка программ для работы только через Wi-Fi. Однако нужно учитывать, что, запрещая приложениям доступ к мобильному интернету, можно не получить часть уведомлений.