РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 ноя. Жители подмосковного Красногорска смогут познакомиться с современным искусством и поучаствовать в мастер-классах на выставке, которая откроется 26 ноября, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Выставка современного искусства откроется в Красногорске 26 ноября. Благотворительная экспозиция «АРТ МАРКЕТ» заработает на первом этаже ТРЦ «Красный кит».

На выставке современного искусства представят работы художников и скульпторов, участников благотворительного проекта «Без границ», который объединяет детей и взрослых с различным состоянием здоровья на платформе искусства и творчества.

С 10:00 до 13:00 для детей и их родителей будут проводиться экскурсии и мастер-классы. Искусствоведы расскажут детям и их родителям о представленных на выставке скульптурах – это реплики ярких произведений искусства из разный музеев мира. В рамках мастер-классов юные художники узнают о классической художественной росписи керамики. А художник Антон Лебедев расскажет участникам о новом направлении в живописи – глитч сюрреализм, и они смогут попробовать выразить свои идеи в этом уникальном стиле.

Участие – бесплатное, но необходимо пройти регистрацию на сайте www.newsocialprojects.com. Организатором мероприятия является благотворительный фонд «Развитие общественно-значимых инициатив».

Партнеры проекта: Высшая школа дизайна РГУ туризма и сервиса, РГУ имени Косыгина, Рязанское художественное училище имени Вагнера.