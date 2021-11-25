РИАМО - 25 ноя. Рабочие завершают реставрацию дома Кеворкова на Люсиновской улице в столице, там сделали парапет кровли, ажурные наличники окон, карниз и пилястры, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Завершается реставрация интерьеров, включая парадную лестницу, которую восстановили по единственной чугунной балясине, случайно найденной в подвале дома», — написал Собянин в своем личном блоге.

Главный дом городской усадьбы купцов Сушкиных – А.Б. Кеворкова возвели в конце XVIII – начале XIX веков. Во времена СССР в нем жили служащие Наркомата обороны. В наше время здание было доведено до аварийного состояния.

Мэр уточнил, что в нем не было ни дверей, ни окон, а в стенах образовались сквозные трещины. В 2017 году там и вовсе случился пожар.

По его словам, главный фасад дома снова украсили аттиком с монограммой АК (Агабек Кеворков). Также специалисты восстановили старинные росписи на потолках здания. который были скрыты под штукатуркой свыше 100 лет.

«После реставрации в доме Кеворкова планируется разместить офисы. Любители московской старины смогут прийти сюда на экскурсию во время проведения Дней исторического и культурного наследия», - добавил мэр.