РИАМО - 25 ноя. На 332 км трассе в городском округе Солнечногорск Подмосковья произошло ДТП, водитель врезался в навесные конструкции на дороге, сообщили РИАМО в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.

«На 332 км в 04:00 произошло ДТП, пострадавших не было. Водитель скрылся с места происшествия», — отметили в пресс-службе.

На месте дорожной аварии перекрыли проезжую часть трассы. Сотрудники правоохранительных органов начали работу по установлению всех деталей произошедшего инцидента.​

Ранее СМИ сообщили, что металлические конструкции снес самосвал.