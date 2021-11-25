РИАМО - 25 ноя. Сотрудники ДПС в Лобне задержали 28-летнего жителя Волгоградской области по подозрению в незаконном обороте наркотиков, у него было изъято более 1,6 кг мефедрона, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

«При досмотре транспортного средства, которым управлял молодой человек, полицейские обнаружили и изъяли 2 полимерные емкости», – сказала начальник пресс-службы регионального главка МВД РФ Татьяна Петрова.

По ее словам, результаты проведенного исследования показали, что содержимое емкостей является наркотическим веществом – мефедроном.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконным производству, сбыту или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Лобненский городской суд избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.