РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 ноя. Пробка протяженностью около 3,5 км образовалась на выезде из подмосковного Красногорска утром в четверг, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

Движение в сторону Москвы затруднено на Новорижском шоссе от пересечения с Ильинским до МКАД. Сервис оценивает ситуацию на 5 баллов.

На Волоколамском шоссе наблюдается ряд пробок в обоих направлениях. Так, в сторону области движение затруднено на 2-километровом участке между улицами Народного ополчения и Светлой.

Автомобилистам стоит учитывать, что на перекрестке возле ТЦ «Солнечный рай» не работает светофор, движение регулируют сотрудники ГИБДД.