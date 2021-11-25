РИАМО - 25 ноя. В центральном и выставочных залах павильона №5 «Физика» на столичной ВДНХ установят 18 исторических люстр, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Изучая архивные документы и фотографии, реставраторы обнаружили, что стилистическое оформление павильона дополняли еще и осветительные приборы 4 типов: 2 настенных бра и 2 люстры боковых компартиментов вводного зала, а также 12 люстр-корзин и 2 большие люстры-ладьи боковых компартиментов центрального зала», — уточнил начальник управления по развитию объектов транспортной инфраструктуры департамента капремонта Москвы Алексей Васютин.

По его словам, на светильниках были детали национально-растительного орнамента: цветы, листья, ленты и колосья.

Васютин добавил, что решение по воссозданию люстр было принято, так как кроме своей основной функции они были важной частью интерьера помещений.

Реставраторы бережно восстановили утраченные детали декора фасада и внутреннего убранства павильона. Каждую люстру воссоздавали с нуля. Детали сделали из пластилина, гипса или воска, а потом их соберут на каркасе.

«После того как будут утверждены модели, приступят к отливке, ковке и вытачиванию металлических деталей и к изготовлению плафонов. После литья элементы обрабатывают, производится их опиловка, шлифовка, полировка. Также подготавливают места креплений: выполняется сверление и нанесение резьбы сверлами разных размеров», — объяснил Васютин.​

Он отметил, что для плафонов сложной конфигурации специалисты будут изготавливать формы, по которым светильники будут отлиты. Стеклянные части люстр сделают методом выдувания. Затем предстоит финишная сборка. Реставраторы будут тщательно состыковывать между собой несколько сот деталей.