РИАМО - 25 ноя. Прирост снега за минувшие сутки сравнялся с количеством выпавших осадков, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«За вчерашние сутки прирост снега в Москве составил 2 см, а количество осадков составило 2 мм. Ничего экстраординарного не произошло, и количество осадков сравнялось с приростом снега», — рассказала Позднякова.

Она отметила, что в четверг днем существенных осадков не ожидается, при этом температура воздуха будет сохраняться положительная и составит около плюс 1 -3 градуса.​

Ранее синоптики отмечали, что в четверг в Подмосковье и столице будет облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, температура не поднимется выше плюс 3 градусов.