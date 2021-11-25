РИАМО - 25 ноя. Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила изменения в правила землепользования и застройки столицы. Теперь в Зеленограде могут разместить новый магазин, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.

Здание разместят по адресу: улица Александровка, владение 4. На этом земельном участке площадью 0,88 га уже находится физкультурно-оздоровительный комплекс.

Там же появится новый магазин спортивных товаров с бытовым обслуживанием и заведениями общественного питания. Его поэтажная площадь составит 1 тыс. кв. м.

Как рассказала ответственный секретарь градостроительно-земельной комиссии Москвы Анастасия Пятова, в итоге площадь всех строений на этом земельном участке будет равняться 7040 кв. м.