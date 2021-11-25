РИАМО - 25 ноя. Центробанк оценил накопленные прямые инвестиции Германии в Москве в 7,8 млрд долларов США, в январе-августе товарооборот между российской столицей и данной европейской страной вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Сегодня Германия остается одним из крупнейших иностранных инвесторов Москвы: по данным Центробанка на 1 апреля 2021 года, накопленные прямые инвестиции Федеративной Республики в Москве достигли 7,8 млрд долларов США. За год их объем увеличился примерно на 0,4 млрд долларов. Растет и товарооборот между Москвой и Германией: в январе–августе 2021 года он составил 19,9 млрд долларов, что почти на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – сказал Владимир Ефимов.

По его словам, экспорт из столицы России в Германию за год увеличился на 93,5% и составил в январе–августе 11,5 млрд долларов. Импорт из Германии в Москву за 8 месяцев этого года достиг 8,4 млрд долларов, превысив аналогичный показатель 2020 года на 29%.

В Москве много примеров локализованных немецких предприятий и офисов. Они расположены в том числе в индустриальном парке «Индиго», в особой экономической зоне «Технополис «Москва» (ОЭЗ), где пользуются всеми предусмотренными для иностранных инвесторов льготами и преференциями.