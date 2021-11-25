РИАМО - 25 ноя. Инвестиционную премию Investment Leaders Award 2021 получил столичный проект по поддержке технологических проектов StartHub.Moscow, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Программа StartHub.Moscow помогает перспективным проектам находить финансирование и развиваться. Предприниматели учатся «упаковывать» свои решения, чтобы они стали привлекательными для потенциальных партнеров, и презентуют их инвесторам на питч-сессиях», - отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Он добавил, что выпускники первого набора проекта уже привлекли свыше 600 млн рублей инвестиций. Власти столицы рассчитывают, что до конца текущего года данная сумма станет еще больше — у части участников еще идут переговоры с инвесторами.

StartHub.Moscow начался в феврале этого года. В нем принимали участие порядка 100 компаний.

«По итогам первого потока программы и успешной работы с инвесторами 25 участников впервые получили выручку от реализации своих проектов, а 43 увеличили свою прибыль в несколько раз. Кроме того, резидентами программы было заключено 17 партнерских соглашений», — добавил Фурсин.

Он отметил, что 8 компаний смогли выйти на рынки стран СНГ, США, Европы, Ближнего Востока, Китая и Гонконга, еще 2 организации открыли новые направления экспорта.​