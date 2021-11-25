РИАМО - 25 ноя. В технополисе «Москва» разработали материал для строительства в условиях арктического климата, с его помощью строят учебный центр в Арктике, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Новый материал называется «гибкий сэндвич». Он представляет собой панели из двух тентовых слоев с утеплителем посередине. В нем применяется ПВХ, что дает герметичность, гидроизоляцию.

«Разработка успешно прошла все испытания и уже применяется на практике. В Арктике для проекта по производству сжиженного природного газа из «гибкого сэндвича» строят здание учебного центра, склад и хранилище. Столичная компания технополиса «Москва» уже поставила на Крайний Север 17 тыс. квадратных метров инновационного материала», — сказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Компания, производящая «гибкий сэндвич» находится на финальной стадии получения патента. Применение нового материала позволяет строить различные объекты в сложных климатических условиях. Например, в Арктике, где температуры бывают ниже минус 50 градусов.

Панели из инновационного материала на 30% дешевле своего металлического аналога. За 10 месяцев 2021 года компания произвела порядка 40 тысяч квадратных метров инновационных панелей.​