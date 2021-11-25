РИАМО - 25 ноя. Столичные полицейские начали разбирательство по факту размещенного в Сети видео, где молодой человек совершил провокационные действия на фоне портрета ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

Ранее СМИ писали, что один из пользователей Сети разместил видео, на котором он справил нужду на стенд с фото ветерана ВОВ. Инцидент произошел на востоке города.

Специалисты начали проводить комплекс мероприятий, который направлен на установление личности нарушителя, а также на привлечение злоумышленника к ответственности.

Как уточняет пресс-служба столичной прокуратуры, результаты процессуальной проверки по данному факту контролируются ведомством.