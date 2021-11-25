РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 ноя. Пожарным потребовалось 23 минуты на ликвидацию возгорания в квартире на улице Дмитриева в подмосковной Балашихе, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

В четверг в 00:49 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Балашиха, улица Дмитриева, дом №26, подъезд 3.

«В 01:12 - ликвидация последствий пожара. Привлекаемые силы и средства: 6 единиц техники и 23 человека», – говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается.