РИАМО - 25 ноя. За 10 лет в Москве провели работы по реставрации 1,7 тыс. исторических зданий, в городе продолжается масштабная программа возрождения памятников старины, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Больше всего радует сокращение количества памятников, находящихся в неудовлетворительном или даже аварийном состоянии, которые приходится буквально спасать», - написал мэр на своем персональном сайте.

Он отметил, что в числе наиболее значимых памятников, где работы по реставрации были выполнены в этом году: исторические скульптуры на площади Гагарина, Большой Москворецкий мост, гимназия Медведниковых.

Мэр добавил, что в ближайшие дни планирует рассказать горожанам о реализации крупнейшего в мире за последние годы проекта возрождения промышленного объекта, а также о его приспособлении для использования под культурное пространство. Речь идет о реставрации ГЭС-2.