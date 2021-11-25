В эти выходные жителей и гостей столицы ждут концерты Noize MC, L’One, Моргенштерна, Дмитрия Маликова и группы «Сплин». Также в субботу можно будет сходить на спектакль «Жестокие игры» в театре имени Моссовета, а в воскресенье посетить стендап Ильи Соболева. В московских музеях пройдут выставки Врубеля и Ван Гога, а на экранах кинотеатров покажут перезапуск «Обители зла» и новый мультфильм от Disney «Энканто». Подробнее об этих и других интересных событиях предстоящего уикенда – в материале РИАМО.

КОНЦЕРТЫ

Моргенштерн

Алишер – один из самых популярных рэперов России и самый прослушиваемый исполнитель года в нашей стране по версии Spotify. Он снимает одиозные клипы на песни с не менее провокационными текстами, которые в считанные дни собирают миллионы просмотров. Моргенштерн выступит с концертом в Gipsy. Начало мероприятия в 23:00, артист выйдет на сцену не ранее 2:00. Билеты – по ссылке.

Где: г. Москва, Болотная наб., д. 3, стр. 4, клуб Gipsy

Когда: 26 ноября в 23:00

Стоимость: от 4 900 рублей

Noize MC

Иван Алексеев, больше известный как Noize MC, – одна из главных фигур российской музыкальной сцены. За прошедший год фанаты чаще встречались с исполнителем на интернет-стримах или небольших камерных площадках, но теперь артист даст два масштабных концерта в Adrenaline Stadium в рамках тура «Все как у людей». Билеты доступны по ссылке. Концерт пройдет в формате COVID-free.

Где: г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 80, к. 17, AdrenalineStadium

Когда: 26 и 27 ноября в 20:00

Стоимость: от 8 000 рублей

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Дмитрий Маликов

Советский и российский певец, композитор и пианист, окончивший Московскую государственную консерваторию имени П.И. Чайковского, народный артист России Дмитрий Маликов выступит с собственным проектом «PianomaniЯ». Это своего рода мостик между классической и современной музыкой, который сочетает традиции, актуальные аранжировки и элементы этники. Сольный фортепианный концерт пройдет в формате COVID-free, билеты можно приобрести по ссылке.

Где: г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 8, Московский международный Дом музыки

Когда: 26 ноября в 19:00

Стоимость: от 2 000 рублей

«Сплин»

В 2020 году группа «Сплин» выпустила новый альбом «Вира и майна», а 12 февраля слушатели познакомились с синглом «Вирус». Легенды русского рока с меланхолично-философскими текстами выступят с программой «Новое и лучшее» на площадке Music Media Dome. Концерт пройдет в формате COVID-free, билеты доступны на сайте группы.

Где: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 5, стр. 2, Music Media Dome

Когда: 27 ноября в 19:00

Стоимость: от 3 500 рублей

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L’One

Впервые за три прошедших года Леван Горозия выступит на сцене под своим псевдонимом, который в 2021 году ему вернул лейбл Black Star. Брутальный певец, о котором заговорили около 15 лет назад, собрал огромную аудиторию благодаря своей уникальной исполнительской манере. Большой концерт «Первый» пройдет в формате COVID-free, билеты – на официальном сайте артиста.

Где: г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 5, стр. 2, Music Media Dome

Когда: 28 ноября в 19:00

Стоимость: от 1 900 рублей

СТЕНДАП

Илья Соболев

Комик, актер и шоумен, ведущий и резидент ComedyClubпредставляет свой новый сольный концерт «Стендап-машина». Прошлый сольник артиста собрал 5 миллионов просмотров на YouTube и множество положительных комментариев. Гостей ждут фирменная импровизация, шутки на актуальные темы, уникальный юмор Ильи Соболева. Билеты доступны по ссылке, концерт пройдет в формате COVID-free.

Где: г. Москва, Цветной бул., д. 11, стр. 2, концертный зал «Мир»

Когда: 28 ноября в 18:00

Стоимость: от 2 000 рублей

СПЕКТАКЛИ

«Обломов»

Постановка художественного руководителя театра имени Маяковского Миндаугаса Карбаускиса по классическому роману Ивана Гончарова стала самой ожидаемой премьерой 96-го театрального сезона. В этой постановке персонаж Штольца появится лишь на секунду, чтобы передать друга в руки Ольги. Роль побудителя к действию возьмет на себя Ольга, которая постарается спасти Обломова – того, кто, возможно, вовсе не нуждается в спасении. Билеты доступны по ссылке. Мероприятие пройдет в формате COVID-free.

Где: г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 19/13, Театр им. Маяковского

Когда: 27 ноября в 18:00

Стоимость: от 2 500 рублей

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«Жестокие игры»

Написанная в 1978 году пьеса «Жестокие игры» Алексея Арбузова стала известной благодаря спектаклю Марка Захарова в «Ленкоме». Сегодня этот текст по-прежнему привлекает внимание режиссеров. На сцене – новая постановка Евгения Марчелли, в которой персонажи обретают почти трагическую жестокость. Режиссер отказывается от обаяния и бесшабашности героев пьесы, вынимает историю из контекста 1980-х и придает ей современное звучание. Билеты – на сайте театра, спектакль пройдет в формате COVID-free.

Где: г. Москва, ул. Большая Садовая, д. 16, стр. 1, Театр имени Моссовета

Когда: 27 ноября в 19:00

Стоимость: от 500 рублей

«Три сестры»

Постановка советской и российской актрисы театра и кино, театрального режиссера и художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек представлена в новой редакции. «Три сестры» – спектакль о зыбкости сегодняшнего дня, о тревоге, о том, что каждый хоть раз не решался на какой-то важный шаг, поступок или перемену. Личный взгляд на знакомый текст превращает постановку в откровенный разговор. Мероприятие пройдет в формате COVID-free, билеты доступны на сайте театра.

Где: г. Москва, Чистопрудный бул., д. 19, театр «Современник»

Когда: 28 ноября в 19:00

Стоимость: от 1 500 рублей

Новый сезон в Театре имени Пушкина: премьеры, гастроли и первый мерч>>

ВЫСТАВКИ

Михаил Врубель

В Третьяковской галерее открыта крупнейшая за последние 65 лет выставка Михаила Врубеля. В экспозиции представлено более 300 работ из девяти российских и зарубежных музеев и восьми частных собраний. На выставке впервые встретились три «Демона», соединились две части картины «Пророк». Отдельный зал посвятили рисункам, сделанным Врубелем в психиатрических больницах. Перед посещением организаторы рекомендуют послушать интервью с куратором выставки. Билеты – на сайте музея, посещение возможно при предъявлении QR-кода.

Где: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 10, Новая Третьяковка

Когда: 3 ноября 2021 года – 8 марта 2022 года

Стоимость: 600 рублей

«Ван Гог. Письма к Тео»

Красочное мультимедийное шоу с яркими и детализированными проекциями сопровождается текстом, который погружает зрителя во внутренний мир Ван Гога. Выставка дает возможность не только насладиться произведениями нидерландского художника, но и узнать о его жизни из первоисточника. Письма Ван Гога к его брату Тео читает Владимир Зайцев, озвучивавший художника в фильме «Ван Гог. На пороге вечности». В рамках выставки можно увидеть более 400 картин художника и проследить за изменением его стиля. Билеты можно приобрести на сайте площадки.

Где: г. Москва ул. Нижняя Сыромятническая, д. 10, стр. 2, Artplay Media

Когда: 22 ноября – 30 декабря

Стоимость: 550 рублей – в будни, 750 рублей – в выходные

«Изучение рисунков похоже на чтение детектива»: арт‑терапевт — о лечении творчеством>>

New Elements

Гостям предлагают взглянуть на мир как на аналоговый компьютер. В экспозиции 12 произведений художников из разных стран, которые пытаются сократить разрыв между компьютерными данными и реальным миром. Выставка состоит из трех разделов: «Аутографические измерения», «Вычисляя с природой» и «Цифровая материальность». Она объединяет художественные подходы, которые обращаются к материальным аспектам информации и вычислений. Билеты доступны на сайте музея.

Где: г. Москва, ул. Крымский Вал, д. 10, Новая Третьяковка

Когда: 17 ноября 2021 года – 27 февраля 2022 года

Стоимость: 300 рублей

ЭКСКУРСИИ

«За кулисами мюзикла «Шахматы»

У экскурсантов появится уникальный шанс увидеть, как работает самый грандиозный мюзикл столицы изнутри. В ходе экскурсии расскажут, сколько людей участвует в каждом шоу, как двигаются декорации, как артисты успевают перевоплощаться из одного образа в другой, почему оркестр находится на высоте четырехэтажного здания, как выглядит гримерный цех и многое другое. Билеты можно приобрести на сайте.

Где: г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 28, Московский дворец молодежи

Когда: 27 ноября в 21:00

Стоимость: от 700 рублей

Сила звука: как мама из Подмосковья создает полезные аудиосказки для детей и родителей>>

КИНОПРЕМЬЕРЫ

«Обитель зла: Ракун-Сити»

Перезапуск культовой франшизы нулевых. Город, в котором когда-то располагалась фармацевтическая компания Umbrella, опустел. Глубоко под землей набирает силу великое зло. Когда оно вырвется на свободу, уцелевшим придется сплотиться и узнать всю правду об Umbrella, чтобы выжить.

«Я полностью отдаю себя каждой роли»: Анна Снаткина — о секрете успешной карьеры>>

«Энканто»

Новый мультфильм от студии Disney рассказывает об удивительной семье. Мадригалы живут в волшебном доме, расположенном в очаровательном уголке под названием Энканто. Каждого ребенка в семье это место наградило уникальным даром, кроме одного – юной Мирабель.

«Купе номер шесть»

Студентка из Финляндии садится на поезд Москва – Мурманск, пытаясь сбежать от своей любви. Ей приходится разделить путешествие с грубоватым русским шахтером. Нечаянное соседство помогает пассажирам купе номер шесть осознать свое одиночество и тоску по человеческим отношениям.

«Я хочу прыгать с 15 метров и гореть»: каскадер о своей профессии>>