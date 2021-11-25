РИАМО - 25 ноя. Утром в четверг в столичных аэропортах и подмосковном Жуковском задержано и отменено 28 прилетов и вылетов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту Внуково 7 рейсов задерживаются, отменены 3, в Домодедове 6 задержек и 3 отмены, в Шереметьеве 5 задержек и 2 отмены.

По данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, там задерживаются 2 рейса, отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

Как получить компенсацию в случае задержки или отмены авиарейса>>