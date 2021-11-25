РИАМО - 25 ноя. В столице вдвое вырос объем вводимого жилья, с начала года в Москве ввели рекордные 6 млн кв м жилой недвижимости, сообщает РИА Новости.

Столичный градоначальник Сергей Собянин обратил внимание на статистику: с 2012 года по 2015 год в городе вводили около 3 млн кв. м жилья. В этом году — 6 млн кв. м.

«Это рекорд за всю историю Москвы. Поэтому объем предложения вырос, но и спрос растет, во-первых. Во-вторых, хорошие условия ипотеки, льготная ипотека тоже дали толчок. И немаловажный фактор, конечно, межрегиональная миграция», — сказал Собянин.

По его словам, на территории ТиНАО возводят достаточно много жилья. 40% покупают иногородние, а остальное — москвичи. Внутри МКАД примерно 80% жилья покупают горожане.

Мэр добавил, что в том случае, если будет построено очень много жилой недвижимости и рынок рухнет, жилье будут реализовывать по небольшим ценами. Тогда есть вероятность, что прирост населения в городе будет не на 1 млн за 10 лет, а по 2-3 млн.

«Нет ограничений сегодня, никто не придумал, как ограничить межрегиональную миграцию. Ни пропиской, никакими ограничениями это невозможно. Это невозможно было сделать даже при сталинском режиме. Тем более невозможно сегодня с нашей рыночной экономикой и свободой передвижения граждан», — заключил Собянин.