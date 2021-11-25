РИАМО - 25 ноя. Компанию «Сервис уборки» включили в реестр недобросовестных поставщиков, так как фирма уклонилась от заключения контракта с Московским областным медицинским колледжем №1, который находится в столице. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного УФАС России.

Антимонопольное региональное ведомство рассмотрело сведения, которые были представлены колледжем в отношении ООО «Сервис уборки» для включения в реестр недобросовестных поставщиков. По предоставленной информации учебное заведение направило в адрес компании проект контракта в установленный законом срок.

В регламентированный срок представитель фирмы не представил подписанный проект контракта, поэтому колледжу поступило уведомление об уклонении компании от заключения контракта на оказание специализированных услуг по комплексной профессиональной уборке и поддержанию чистоты помещений, входных групп и прилегающей территории на объектах учебного учреждения.

На заседании комиссии регионального УФАС России компания «Сервис уборки» не представила доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта документа в установленные законом сроки. Выслушав доводы лиц, которые участвовали в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении фирмы подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.