РИАМО - 25 ноя. Биолог, профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала, что исчезновение дельта-штамма Covid-19 опасно потому, что этот вариант вируса сдерживает другие мутации. Об этом сообщает lenta.ru.

Она отметила, что данный штамм передается быстрее других, а поэтому у остальных мало шансов размножиться.

«Есть штаммы более зловредные, среди них и те, которые уклоняются от антител, а значит их хуже берет вакцина», — объяснила Баранова.

По ее словам, если дельта-штамм сам по себе уйдет, то придут другие, возможно, от этого станет гораздо хуже.

С точки зрения Барановой, дельта — последний вид коронавируса, ведь появление новых вариантов сопровождалось бы ослаблением его инфекционности.

Также биолог считает, что резкое снижение числа случаев заражения Covid-19 грозит появлением новых штаммов, устойчивых к антителам.

Ранее вирусолог говорил о том, что число случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране снижается с каждым днем. Тем не менее, следует готовиться к пятому всплеску заболеваемости.

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