РИАМО - 25 ноя. Сайт Мосэкомониторинга стал победителем международной премии в сфере интернета вещей IoT Global Awards в номинации «Умные города, правительство и ЖКХ». В конкурсе рассматривались свыше 100 заявок из 25 стран, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Еще жюри конкурса оценило столичное мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО» в категории «Здоровье и носимые устройства».

В шорт-лист премии попали проекты «Система мониторинга безопасности и производительности труда строителя» и «Проект «СНЕГ».

Как отметил глава департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко, использование технологий интернета вещей — общий тренд умных городов, и столица не первый год использует IoT в медицине, жилищно-коммунальном хозяйстве, экологии и других отраслях.

«Этому особенно способствует развитая инфраструктура связи, которая позволяет оперативно передавать информацию с различных устройств на всей территории столицы. Интернет вещей позволяет в автоматизированном режиме собирать информацию с различных городских датчиков, а последующая аналитика помогает городским службам оперативно принимать управленческие решения, что делает столицу еще более комфортной для жизни», — сказал он.

Ранее сервис по оплате проезда в столичном метро с помощью Face Pay стал лауреатом 8-й национальной премии «Формула движения».