РИАМО - 25 ноя. В кассах станций Кольцевой линии метро с четверга можно приобрести транспортную карту «Тройка» с технологией дополненной реальности, тематика оформления посвящена 10-летию городских электронных услуг и сервисов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Новая карта выполнена в двух цветах: белом и черном. В ее оформлении использованы элементы дизайна портала mos.ru, который является ядром столичной цифровой экосистемы, а использование технологий дополненной реальности еще раз подчеркивает технологичность и инновационность Москвы», — отметил глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Ограниченная версия карты выпущена тиражом в 10 тыс. экземпляров. Ее можно приобрести в кассах Кольцевой линии городской подземки и внутри кольца.

«Теперь москвичи могут оплачивать проезд в общественном транспорте картой «Тройка» с уникальным дизайном, разработанным специально к 10-летию московских электронных услуг и сервисов. Ее отличает использование технологий дополненной реальности», — добавил заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Чтобы увидеть эффект дополненной реальности следует навести на карту камеру смартфона с включенной Instagram-маской. Затем на экране отобразится анимация.