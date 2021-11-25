РИАМО - 25 ноя. В Белую книгу проконкурентных практик за 2020 год, подготовленную Федеральной антимонопольной службой России, включены 9 лучших столичных практик, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Москва постоянно запускает новые проекты, сервисы и учебные программы, которые помогают бизнесменам развивать собственное дело. В том числе в столице повышают прозрачность процесса государственных закупок и создают равные условия для всех участников рынка. Сразу 9 проконкурентных практик Москвы были признаны ФАС как одни из лучших в России. К ним относятся решения в сфере промышленности, предпринимательства и туризма», – отметил заместитель мэра.

ФАС составляет Белую книгу ежегодно. Это своего рода сборник лучших практик региональных органов власти, направленных на развитие конкуренции. С 2012 по 2021 год Федеральная антимонопольная служба опубликовала девять Белых книг.

Одним из наиболее удачных решений Москвы стала оптимизация процесса управления закупками по 223-ФЗ. Также ФАС высоко оценила результаты работы портала mbm.mos.ru. В Белой книге отметили два московских решения для развития туристической отрасли. Первое — запуск цифрового сервиса Russpass, который помогает спланировать путешествие по России. Второй успешной практикой стало проведение хакатона по цифровизации сферы туризма Moscow Travel Hack.

В Белой книге упомянули и перевод госуслуг в электронный вид. К примеру, оформить разрешение на проведение земляных работ в Москве можно исключительно в режиме онлайн.

«Также ФАС выделила такие проконкурентные практики столицы, как автоматизация в сфере государственного контроля, упрощение процедуры технологического присоединения к электрическим сетям и оказание адресной поддержки промышленным предприятиям», — добавил глава департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.