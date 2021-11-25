РИАМО - 25 ноя. Столичный мэр Сергей Собянин призвал снижать количество мигрантов среди рабочих районных предприятий ЖКХ города, там есть резерв для этой работы, сообщает РИА Новости.

«ВУ нас в крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет. Они остались на уровне жилищных ГБУшек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв, куда подвигаться», — сказал Собянин.

Ранее градоначальник говорил о том, что количество мигрантов на стройках, которые ведутся по программе реновации в столице, следует уменьшить. Нужно привлекать больше россиян из ближайших к Москве регионов.

На сегодняшний день на московских строительных площадках число рабочих-мигрантов сильно сократилось. Городские власти намерены продолжать эту работу.