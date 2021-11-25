РИАМО - 25 ноя. В вечерний час пик на дорогах Москвы прогнозируются 8-балльные пробки, сейчас в столице загруженность улиц и трасс составляет 3 балла, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

Из-за ремонтных работ заторы ожидаются на проспекте Мира, Волоколамском шоссе, МКАД, Третьем транспортном кольце, Варшавском шоссе.

Утром в четверг движение транспорта в центр Москвы затруднено на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов, Волгоградском проспекте и других трассах.

Нет заторов в движении по Ленинскому проспекту, Кутузовскому проспекту, проспекту Маршала Жукова и так далее.