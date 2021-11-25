РИАМО - 25 ноя. Снежный покров, который образовался в столице из-за снегопада 24 ноября, растает из-за начавшейся оттепели, сообщается на сайте «Метеовести».

Оттепель в мегаполис принес атмосферный фронт скандинавского циклона.

С 25 ноября в городе днем будет преобладать температура плюс 2 – плюс 4 градуса. Такие показатели на 3 градуса выше климатической нормы.

В четверг в Московском регионе будет от минус 2 до плюс 3 градусов. Существенных осадков не ожидается.

Как уточняется на сайте Гидрометцентра РФ, в регионе местами прогнозируется гололедица. Порывы юго-западного ветра могут усиливаться до 17 м/c.