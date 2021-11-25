РИАМО - 25 ноя. На международном конкурсе по искусственному интеллекту для детей Artificial Intelligence International Junior Contest (AIIJC) детский технопарк «Москва» занял второе место в номинации «Креативные индустрии». Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Технопарк представлял коллектив TechMoscow, который вошел в 14 команд, разделивших призовой фонд конкурса в 13 млн рублей. Участники турнира состязались в 10 номинациях.

«Искусственный интеллект постепенно становится частью повседневной жизни. Сегодня это одно из самых перспективных направлений в ИТ-секторе. Занимаясь в детских технопарках, ребята знакомятся с современными технологиями, придумывают и создают свои первые проекты», — сказала заммэра города – глава аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, практико-ориентированный подход в технопарках дает закономерный результат: в финал международного конкурса вышли 4 команды столичных детских технопарков, а одна из них взяла серебро.

Всего в конкурсе участвовали более 26 тыс. школьников из свыше чем 100 стран, среди которых РФ, США, Канада, Индия, Норвегия и другие.

Испытания для участников прошли в нескольких этапов. Сначала ребята работали в индивидуальном порядке: они решали задачи, помогающие организаторам определить квалификацию участников. В ходе основного этапа они объединились в команды и создали проекты в 10 разных тематических треках, среди которых робототехника, креативные индустрии, образование и так далее. Участникам конкурса помогали эксперты в сфере ИИ.

Команда TechMoscow успешно справилась с задачей по созданию алгоритма, который может генерировать по текстовой строке и заданному жанру видеоролик с синхронизированными видео-, голосовой и музыкальной дорожками. Команде достался приз – 1 млн рублей.

«К тому моменту, когда сегодняшние школьники достигнут трудоспособного возраста, степень внедрения искусственного интеллекта во все сферы нашей жизни многократно возрастет», — считает глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Он уточнил, что с 6 лет в мегаполисе предлагают посетителям детских технопарков осваивать азы робототехники, а с 12 лет уже можно познакомиться с интернетом вещей.

На сегодняшний день в городе открыты 19 детских технопарков. В них разработали 400 образовательных программ по 42 направлениям. Каждый год в детских технопарках мегаполиса обучение проходят свыше 100 тыс. детей.