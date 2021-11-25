РИАМО - 25 ноя. Москва — это северный город, поэтому зимой готовиться следует к любым погодным катаклизмам, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам мэра, глобальное потепление не должно вводить в заблуждение. Город должен быть готов к любым катаклизмам и сложностям в зимний период. А также очень важно не допускать перебоев и аварий в городском хозяйстве.

«И я лично, и в целом наш комплекс городского хозяйства всегда уделяли этой проблеме самое пристальное внимание. <...> Сегодня потеплело, а завтра замерзло так, что мало не покажется», — сказал Собянин в интервью РИА Новости.

Из-за снегопада 24 ноября на московских дорогах образовались огромные пробки в 10 баллов. Это сильно затруднило дорожную ситуацию в мегаполисе.