РИАМО - 25 ноя. Российский театральный и киноактер Владимир Кузнецов скончался в возрасте 65 лет, сообщает Газета.ru.

Кузнецов умер 23 ноября, о причинах смерти пока не сообщается.

Он родился 4 октября 1956 года. Актер закончил ВГИК, а потом начал работать в Театре-студии Алексея Баталова. Также выступал на сценах Ленкома и Театра Музыки и Поэзии под руководством Елены Камбуровой.

Актер сыграл в фильмах «Гардемарины, вперед!», «12 стульев», «Город принял», «Одиноким предоставляется общежитие» и многих других.