РИАМО - 25 ноя. В четверг в Подмосковье и столице будет облачная с прояснениями погода без существенных осадков, температура не поднимется выше плюс 3 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Московский регион будет находиться под влиянием антициклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Максимальная температура воздуха в столице составит от плюс 1 до плюс 3 градусов, в Подмосковье - от минус 2 до плюс 3 градусов.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Кислородный режим в регионе прогнозируется в пределах нормы.

В такую погоду у метеозависимых людей могут обостриться хронические болезни бронхов и легких, суставов и позвоночника. Кроме того, увеличивается риск простудных заболеваний.​