РИАМО - 24 ноя. В Подмосковье работают мобильные офисы соцгазификации и стационарные офисы. Они располагаются в самых удобных для жителей местах, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он уточнил, что в мобильных офисах можно зарегистрировать свой дом, заплатить налоги, получить консультации по вопросу соцгазификации и выбрать оборудование.

«То есть это комплексная услуга, и мы это реализовали, и мы почувствовали, как людям это удобно. Поэтому занимаемся каждую неделю, «Мособлгаз» обязан проводить брифинги и отвечать на вопросы, <…> они всегда есть. Все оцифровано», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, на «Яндексе» жители Московской области могут посмотреть, когда будет газифицирован их населенный пункт.

Программа соцгазификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. По проекту до конца следующего года «Мособлгаз» бесплатно проложит газопроводы до границ 115 тыс. домовладений региона, к газу будут подключены дома, в которых проживает более 300 тыс. жителей Подмосковья.