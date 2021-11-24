РИАМО - 24 ноя. Гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков отметил, что резкая разрядка батареи смартфона при низких температурах говорит о проблемах с аккумулятором. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, такая проблема характерна для гаджетов, которые уже какое-то время находятся в эксплуатации.

«Как правило, это не происходит с новыми телефонами. С этим могут столкнуться владельцы устройств, которые, в зависимости от объема использования, прослужили от полугода до 3 лет», - отметил Кусков.

По его словам, причиной быстрой разрядки на морозе являются проблемы с аккумуляторной батареей гаджета. Это можно решить просто – поставить новую батарею.

Специалист подчеркнул, что если при замене аккумулятора не будет никаких изменений, то пользователю следует задуматься о смене телефона.