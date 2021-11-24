РИАМО - 24 ноя. Морковь имеет некоторые противопоказания к употреблению, воздержаться от овоща следует тем, кто страдает болезнями желудочно-кишечного тракта и печени, сообщила врач-диетолог Ольга Кораблева.

При этом сам овощ имеет ряд полезных качеств. Например, морковь помогает похудеть, укрепляет сердечную мышцу и оздоравливает кожу, передает Федеральное агентство новостей.

При заболеваниях печени или желудочно-кишечного тракта каротин, который содержится в моркови, не будет усваиваться организмом.

«В числе противопоказаний также язвенная болезнь желудка или кишечника и энтерит, то есть воспаление стенок тонкой кишки», – добавила Кораблева.

По ее словам, морковь может замедлить старение благодаря содержащемуся в ней витамину А. Он поддерживает кожу и иммунитет в хорошем состоянии.