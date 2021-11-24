РИАМО - 24 ноя. Осенью в Московской области проходил школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Участие в нем приняли более 428 тыс. учеников, сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Второй год подряд мероприятие прошло в онлайн-формате. В этом году число участников выше, чем в прошлом году.

«Самыми массовыми олимпиадными предметами традиционно стали русский язык, математика и английский язык. Наибольшее число участников мы зафиксировали в Одинцовском городском округе, Балашихе, городском округе Богородский, Красногорске и Химках»,– рассказала заместитель председателя правительства Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, самый высокий средний балл по географии и истории набрали учащиеся Черноголовки, а лучшие знания по математике и немецкому языку показали школьники Долгопрудного. Лучшие результаты по русскому языку у учеников Власихи.