РИАМО - 24 ноя. Жителям и гостям российской столицы в декабре дешевле всего слетать в Санкт-Петербург, Уфу и Калининград, сообщает Газета.ru.

Билет на самолет от Москвы до Северной столицы обойдется в 1 тыс. рублей, а в Уфу и Калининград - от 1,2 тыс. рублей. Также в декабре можно побывать в Краснодаре и Сочи за 1,3 тыс. рублей. Самые дешевые перелеты в Минеральные Воды обойдутся в 1350 рублей, а во Владикавказ в 1,4 тыс. рублей.

Из Санкт-Петербурга дешевле всего отправиться в Москву – за билет придется заплатить от 1 тыс. рублей. Цены на билеты в Калининград начинаются от 1650 рублей.

Всего за 750 рублей можно перелететь из Екатеринбурга в Тюмень, а перелет из Краснодара в Москву или Махачкалу обойдется еще дешевле – 650 рублей.

Жители Казани смогут слетать в Ростов-на-Дону, цены на билеты в этот город начинаются от 850 рублей. А за 1 тыс. рублей из столицы Татарстана можно долететь до Краснодара и Москвы.

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