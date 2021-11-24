РИАМО - 24 ноя. В ноябре на ферму в деревне Мизиново городского округа Лосино-Петровский прибыли 78 голов крупного рогатого скота из Чешской Республики, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Среди них 69 голов – это Джерсейская порода, являющаяся одной из самых старых и жирномолочных пород крупного рогатого скота, а еще 9 коров Голштинской породы, которая является самой распространенной породой молочного скота во всем мире.

Все поступившие животные были поставлены на карантин. Ветеринары Щелковской ветстанции проводят все нужные в таких случаях карантинные мероприятия.

За январь-сентябрь этого года на сельхозпредприятиях региона валовое производство молока выросло на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.