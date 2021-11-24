РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 ноя. Жители домов на улицах Космонавтов, Южная и Строителей в Люберцах из-за реконструкции Новорязанского шоссе вынуждены идти до перенесенных остановок «Карьер» по дорогам, сказала жительница Светлана Никифорова на онлайн-встрече с главой муниципалитета Владимиром Ружицким.

Из-за строительных работ ранее были перенесены остановки «Карьер».

«Сейчас люди вынуждены добираться до них по проезжей части. <…> Сегодня утром я опять видела картину: автобусы проезжают мимо старых остановок, и люди просто выходят на шоссе, ловят маршрутки коммерческие и садятся на них», - сказала Никифорова.

Ружицкий предложил вынести вопрос на комиссию по безопасности дорожного движения 29 ноября в 15:00, на мероприятие пригласить руководителей обслуживающих компаний и жителей.

«Детально разобрать и выйти на какие-то решения, чтобы это удовлетворяло жителей. Я допускаю, что кто-то в свое время спроектировал не так или решения не те приняли. Надо править», - отметил глава округа.