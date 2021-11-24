РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 ноя. Активисты городского округа Люберцы провели мониторинг стоимости овощей, входящих в «борщевой набор», и не зафиксировали нарушений, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Проверка проходила в рамках партийного проекта «Народный контроль». В ней участвовали лидер фракции «Единой России» в совете депутатов горокруга Александр Шлапак, руководитель общественной приемной местного отделения партии Ашот Маргарян и руководитель окружного штаба «Молодой Гвардии» Антон Ванеев.

«Летом и осенью мы активно проводили подобные рейды. Снижение цен было заметным. По итогу сегодняшней проверки нарушений не выявлено – стоимость продуктов вполне соответствует их качеству, о чем говорят и сами жители». – отметил Шлапак.

Минувшим летом на площадке «Единой России» прошло совещание с руководством правительства РФ и главами регионов, представителями торговых сетей. На нем были озвучены конкретные меры по снижению стоимости на так называемый «борщевой набор». Для координации работы по урегулированию цен была организована рабочая группа, куда вошли представители правительства, партии, органов власти в регионах и торговых сетей.