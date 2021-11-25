РИАМО - 25 ноя. Сегодня в России празднуется День военного миротворца. Также в этот день был получен патент на динамит, а еще родилась российская актриса Нонна Мордюкова.

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин

Сайт мэра Москвы

Данную дату отмечают в мире с 1981 года. Этот памятный день направлен на привлечение внимания общественности в мире к борьбе за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Исторической предпосылкой к этому дню стало событие 1960 года, которое произошло в Доминиканской Республике. По приказу диктатора Рафаэля Трухильо в стране были зверски убиты три политические активистки – сестры Мирабаль.

Символом против всех форм насилия над женщинами и сохранения материнства является белая ленточка.

День российского военного миротворца

Этот профессиональный праздник еще не получил официального статуса в РФ. Его дата приурочена к событиям 1973 года. Тогда на официальном уровне в составе миротворческой операции на Ближнем Востоке приняла участие группа советских военнослужащих.

Военные миротворческие силы РФ участвовали в обеспечении мира разных странах: Босния и Герцеговина, Южная Осетия, Абхазия, Таджикистан, Ангола, Нагорный Карабах и многих других.

Завершилось строительство дубовых стен Московского Кремля

Самый первый Кремль в Москве занимал территорию порядка 4 га. Дубовые стены вокруг данного сооружения достроили в этот день в 1339 году при великом князе Иване Калите.

Князь также сильно расширил Кремль внутри. Так, Калита основал Соборную площадь, которая образована каменными храмами: Успенским собором, церковью Иоанна Лествичника и Архангельским собором.

Дубовые стены Кремля сильно пострадали от пожара в 1365 году. А в 1367 году появились каменные стены.

День изобретения динамита

154 года назад был запатентован динамит. Права на это взрывчатое вещество получил шведский химик, инженер и изобретатель Альфред Нобель.

Нобелю в результате проведенных наблюдений и экспериментов удалось узнать, что хорошими стабилизирующими свойствами к нитроглицерину обладает диатомит или кизельгур. Это позволило ему изобрести динамит.

День рождения русского хирурга Николая Пирогова

Пирогов родился в 1810 году в Москве. Он отучился в МГУ на медицинском факультете, а потом обучался за границей. В 26 лет Пирогов стал профессором Дерптского университета (Прибалтика), а вскоре уехал в Санкт-Петербург, где создал клинику госпитальной хирургии.

Хирург разработал метод, который лег в основу остеопластических операций. Он носит название «операция Пирогова». Также врач ввел в медпрактику новую дисциплину – топографическую анатомию.

День рождения актрисы Нонны Мордюковой

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР родилась в 1925 году. Об актерской профессии она мечтала с детства, а во ВГИК поступила после ВОВ.

Российском зрителю она знакома по фильмам «Чужая родня», «Женитьба Бальзаминова», «Бриллиантовая рука», «Они сражались за Родину» и другие.

Актриса скончалась в 2008 году в столице. Ее похоронили на Кунцевском кладбище.