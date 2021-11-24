РИАМО - 24 ноя. В квартире инвалида Великой Отечественной войны Хадимуллы Калимуллина в Жуковском установили новую газовую плиту и современную систему автоматического контроля загазованности. Монтаж обеспечили сотрудники ООО «РегионГазСервис», а контролировала Госжилинспекция Подмосковья, сообщила пресс-служба ведомства.

Оборудование от управляющей компании «Наукоград» вручили жителю Жуковского в рамках акции «Газовая безопасность». В этом году Калимуллин отметил свое 96-летие. Сегодня из родных людей у него осталась только внучка Жарема, которая за ним ухаживает.

«Для людей его поколения такие визиты очень важны. Это же не просто современное оборудование в квартиру, не просто безопасность и комфорт, это проявление заботы и подтверждение того, что о нем помнят», – рассказала внучка.

Акция «Газовая безопасность» началась в Московской области в апреле 2021 года. Жилищные инспекторы и сотрудники управляющих и специализированных организаций проверяют, какое газовое оборудование нуждается в замене. После этого УК устанавливают новое газовое оборудование в квартирах людей старшего поколения.