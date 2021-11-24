РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 ноя. В городском округе Люберцы до 2024 года планируют построить новый детский сад на 200 посещений в смену, сказал заместитель главы администрации муниципалитета Эдуард Малышев в среду на онлайн-встрече с жителями.

Здание возведут на месте снесенного дошкольного учреждения по адресу: поселок ВУГИ, дом 26Б.

«В государственную программу внесено строительство нового детского сада. Садик будет муниципальный», - сказал Малышев.