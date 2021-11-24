РИАМО - 24 ноя. Депутаты столичного парламента в среду на заседании приняли закон «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», это главный финансовый документ столицы, сообщает пресс-служба Мосгордумы.

«Бюджет Москвы - результат совместной работы правительства Москвы, депутатов городской думы, муниципальных депутатов, наших избирателей, которые приняли активное участие в общественных слушаниях по проекту бюджета на площадке Общественной палаты Москвы», - сказал спикер городского парламента Алексей Шапошников.

Он уточнил, что столичная дума работала над проектом бюджета мегаполиса месяц. Ко второму чтению данного документа поступило 107 поправок от депутатов и депутатских объединений.

«8 одобрены и вошли в окончательную редакцию закона. В результате расходная часть бюджета на 2022 год перераспределена почти на 15 млрд рублей», - добавил Шапошников.

По его словам, все принятые в закон поправки носят социальный характер, а также важны для всей столицы.

Спикер Мосгордумы отметил, что большинство из принятых поправок являются инициативами фракции партии «Единая Россия» в столичном парламенте и депутатского объединения «Моя Москва». Они направлены на повышение ассигнований на капремонт поликлиник, на программы профобучения старшеклассников, на организацию отдыха детей и так далее.