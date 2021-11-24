РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 ноя. Дорожные службы Балашихи перешли на усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

На территории региона идет снег, местами сильный, температура минус 2 градуса. На дорогах возможна гололедица.

Минтранс Подмосковья призывает водителей и пешеходов соблюдать правила дорожного движения.

Нужно сохранять внимательность на дорогах, не превышать скоростной режим, избегать резких маневров и перестроений. Пешеходам стоит переходить дорогу только в зонах пешеходных переходов.