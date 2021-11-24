РИАМО - 24 ноя. В 29 подмосковных медорганизаций поступило более 50 единиц нового гинекологического оборудования – кольпоскопов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Новое оборудование было приобретено в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения региона на 2021-2025 годы.

«Мы продолжаем оснащать наши больницы современным диагностическим оборудованием, которое необходимо для раннего выявления заболеваний, когда они поддаются эффективному лечению. В наши медицинские организации поступило 54 единицы оборудования», - отметила зампредседателя правительства региона - министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Кольпоскопия является одним из основных методов диагностики доброкачественных, предраковых и злокачественных патологий цервикального канала. А кольпоскоп представляет собой специальный бинокулярный микроскоп с подсветкой. С помощьютакого оборудования гинеколог может сделать забор биоматериала с шейки матки. Чтобы отдать его на цитологический анализ.