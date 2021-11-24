РИАМО - 24 ноя. Из-за снегопада, которые идет вечером в среду в Московском регионе, аэропорт Домодедово периодически закрывает взлетно-посадочные полосы для очистки их от снега, сообщает «Вечерняя Москва».

В воздушной гавани отметили, что в регионе сложные метеоусловия. Видимость в районе аэропорта составляет 500 м. Кроме того, сохраняется боковой ветер.

Улучшение погодных условий ожидается после 22 часов.

В настоящий момент в аэропортах столичного региона задержаны или отменены 30 рейсов. В Шереметьево – 3 задержки, в Домодедове – 16 рейсов задержано, 2 отменено, во Внукове – 7 задержек, 2 отмены. По данным онлайн-табло, аэропорта Жуковский, там нет задержек и отмен.