РИАМО - 24 ноя. Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Воскресенска, которого обвиняют в убийстве 84-летней женщины-инвалида, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

С зимы 2018 года обвиняемый за деньги ухаживал матерью своего знакомого, которая является инвалидом I группы. По состоянию своего здоровья она не смогла самостоятельно передвигаться и обслуживать себя.

Осенью прошлого года обвиняемый в квартире пенсионерки из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений задушил ее зарядным устройством от мобильного телефона.

Сложность расследования уголовного дела заключалось в том, что преступление было совершено в условиях неочевидности, обвиняемый не признал своей вины и старался обеспечить себе алиби. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу.